Batıyorsak Neden Zirvedeyiz: HTC'nin Gelirleri Yüzde 67 Yükseldi

Son zamanlarda finansal olarak oldukça kötü zamanlar geçiren HTC, eski konumuna gelebilmek için elinden geleni yapıyor.

Akıllı telefon tarafında aradığını bulamayan HTC, mali olarak çok sıkıntılı bir döneme giriş yapmıştı. Ancak son tablolar, şirketin uzun zaman sonra gelirini yükselttiğini gösteriyor. Şirket, Ağustos ayında gelirini bir önceki aya göre yüzde 66,8 oranlarında yükseltti.

Ağustos ayı içerisinde 23,5 milyon dolarlık gelir elde eden şirket, bir önceki aya göre önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Bununla birlikte gelir yıllık bazda yüzde 47,1 oranında düştü.

Konu hakkında araştırma yapan piyasa analistleri, şirketin satışa sunduğu VR ürünleri ile bir süre rahatlayabileceğini işaret ediyor. Yine de bu yükselişin muhtemelen dönemlik olacağını ve büyük riskler alabilecek kadar da büyük bir miktar olmadığını düşünebiliriz.

Şirketin akıllı telefon tarafında herhangi bir atılım gösterip göstermeyeceği ya da ne gibi planlarının olduğu şu an için bilinmiyor.