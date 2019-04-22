HTC’nin 5G’li Akıllı Telefonu Hakkında Önemli İpucu!

2019’un gündemindeki en önemli konulardan birisi 5G olmuşken, birçok Android telefon üreticisinin 5G’li telefonlar üzerinde çalıştığını öğrenmemiz çok da şaşırtıcı olmadı. Aslında 2018 yılında, HTC’nin bu tarz bir cihaz üzerinde çalışıyor olabileceğinin sinyalleri verilmişti.

Şirket, MWC 2019’da HTC 5G Hub adında bir cihaz tanıtmıştı ancak 5G özellikli bir cihazı piyasaya sürme konusundaki planları henüz resmileşmedi.

Yine de Bluetooth SIG websitesine göre, HTC hala bir 5G cihazı üzerinde çalışıyor olabilir. Çünkü sitede, HTC’nin 2Q6U10000 model numaralı bir cep telefonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki bunun 5G’li bir telefon olduğunu nasıl bilebiliyoruz?

Tutarlı sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, daha önce paylaştığı bir tweet’te, HTC’nin 2Q6U model numarasına sahip bir 5G’li akıllı telefon üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Bu nedenle Bluetooth SIG websitesinde ortaya çıkan yeni detaylar, söz konusu telefonun hala gündemde ve geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.

Telefonun 5G destekli olması dışında şimdilik çok fazla detayı bilinmiyor. Cihazın HTC 13 olarak mı yoksa tamamen yeni bir serinin parçası olarak mı adlandırılacağı konusu da belirsizliğini koruyor. HTC’nin, 5G’li telefonunu 2019’un ikinci yarısında piyasaya sürebileceği söyleniyor.