HTC'nin Çerçevesiz Ekranlı Telefonu Sızdırıldı

Akıllı telefon konusunda Google ile işbirliği içerisinde olan HTC'nin orta segmente hitap edecek olan cihazı uzun bir bekleyişin ardından nihayet sızdırıldı. Desire 12'nin bir üst versiyonu olacak yeni cihaz, 6 inç çerçevesiz ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

HTC Desire 12 Plus ismini taşıyacak olan yeni model, geçtiğimiz yılın popüler çiplerinden olan Snapdragon 450'den gücünü alacak. 3GB RAM ve 5.99 inç TFT ekrana sahip olan Desire 12 Plus, 1440 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 18:9 formatında olan bu ekran, 268ppi yoğunlukta. Ancak cihazın tasarımsal anlamda kullanıcılara nasıl görüneceği henüz sızdırılmadı. Bu bakımdan yalnızca teknik detaylar biliniyor.

32 GB ve 64 GB dahili depolama seçeneği sunacak olan telefonun arka ve ön tarafında tek kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralardan arka taraftaki 13MP iken, ön taraftaki ise 8MP çözünürlüğünde. Ancak bu kameraların ne kadar kaliteli olduğunu söylememiz henüz mümkün değil. 2965 mAh bataryaya sahip olacak Desire 12 Plus'ın 155gr ağırlığında olduğu ifade ediliyor. Hızlı şarj desteği sunacak olan cihazda maalesef parmak izi sensörü ve suya / toza karşı dayanıklılık yer almayacak.

Bu kadar özelliğe rağmen uygun bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği düşünülen yeni Desire, birkaç ay sonra tanıtılabilir. Ancak ülkemize gelip gelmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.