HTC’nin Yeni Amiral Gemisi HTC U12 Plus'ın Bir Görseli Sızdırıldı

HTC’nin amiral gemisi olması beklenen yeni akıllı telefonunu 2018 içerisinde tanıtması zaten bekleniyordu. Teknoloji dünyasında yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan Evan Blass, 4 Şubat’ta attığı tweet’le beklenen bu yeni akıllı telefonun adı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler sızdırmıştı. Evan Blass dün attığı yeni bir tweet’le HTC U12 Plus’ın bir görselini paylaştı.

Yapılan sızıntılara göre, HTC U12 Plus’un ön kısmında, 6 inç’lik WQHD+ çözünürlüğünde bir LCD ekran ve 8 megapiksellik iki selfie kamerası olacağı söyleniyor. Telefonun arka bölümünde ise, 12 megapiksellik ve 16 megapiksellik yan yana iki adet kamera bulunuyor. Kameraların alt kısmında da bir parmak izi okuyucu ve bir LED ışık yer alıyor.

HTC U12 Plus’ın, Snapdragon 845 işlemcisi ve 6 GB RAM bellek ile geleceği belirtiliyor. MicsoSD kart desteğini de sunması beklenen telefonun, 64 GB/128 GB dahili depolama seçenekleri sunacağı söyleniyor. Telefon gücünü ise 3.420 mAh'lik bir pilden alıyor. HTC U12 Plus'ın, HTC U11'de de bulunan ve "kenar sıkma" özelliği olarak bilinen Edge Sense özelliğine sahip olacağı da söylenenler arasında. Telefonun aynı zamanda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı ve Android Oreo işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor.

HTC U12 Plus’ın muhtemel fiyatıyla ilgili ise herhangi bir sızıntı yapılmazken, telefonun Nisan ayı sonunda ya da Mayıs ayı başında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.