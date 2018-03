HTC’nin Yeni Amiral Gemisi HTC U12 Plus'ın Bir Görseli Sızdırıldı

HTC’nin amiral gemisi olması beklenen yeni akıllı telefonunu 2018 içerisinde tanıtması zaten bekleniyordu. Teknoloji dünyasında yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan Evan Blass, 4 Şubat’ta attığı tweet’le beklenen bu yeni akıllı telefonun adı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler sızdırmıştı. Evan Blass dün attığı yeni bir tweet’le HTC U12 Plus’ın bir görselini paylaştı.

Yapılan sızıntılara göre, HTC U12 Plus’un ön kısmında, 6 inç’lik WQHD+ çözünürlüğünde bir LCD ekran ve 8 megapiksellik iki selfie kamerası olacağı söyleniyor. Telefonun arka bölümünde ise, 12 megapiksellik ve 16 megapiksellik yan yana iki adet kamera bulunuyor. Kameraların alt kısmında da bir parmak izi okuyucu ve bir LED ışık yer alıyor.

This is the HTC U12+ https://t.co/LP9OX5xHlO pic.twitter.com/fi7BGkj6l5