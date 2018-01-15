HTC U11 EYEs Özellikleri Sızdırıldı

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin yeni gelecek olan U11 EYEs ismindeki cihazı birkaç gün önce sızdırılmıştı. Ancak bugün ise cihaz hakkında öğrenmediğimiz hiçbir bilgi kalmadı. Evan Blass tarafından sızdırılan cihaz, 6 inç FHD ekran, 4GB RAM gibi özellikleriyle orta segmentte boy gösterecek.

18:9 formatında 6 inç Full HD ekrana sahip olan U11 EYEs, Snapdragon 652 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve microSD kart destekli 64GB dahili hafıza bulunor. Edge Sense, IP67 sertifikası gibi özelliklere sahip olan cihazda 3930 mAh batarya var. 185gr ağırlığında olan U11 EYEs, arkada tek önde ise çift kameraya sahip.

Arka tarafta Ultra Speed destekli 12MP'lik kamera, DxOMark üzerinden 90 puan almış durumda. U11 ile aynı puanı alan bu cihaz, büyük ihtimalle U11 ile aynı arka kameraya sahip. Cihazın ön tarafında ise bokeh efekti sağlayabilen çift 5MP kamera kurulumu gözlemleniyor. Güzellik modu ve AR moduna sahip olan cihazın ön kameraları yüz tanıma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca hayatımıza U11 ile giren ve pratik bir şekilde belirli uygulamaları başlatmak, fotoğraf çekmek gibi özellikleri yapabilen Edge Sense, U11 EYEs'de de bulunuyor. Cihazı yandan sıkıştırdığınız zaman belirli komutlara destek sağlıyor. Ancak HTC'nin bu cihazdaki Edge Sense'yi geliştirdiği ifade ediliyor.

Bugün içerisinde tanıtılacak olan U11 EYEs, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak ve 512 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek.