HTC U11 EYEs Teknik Özellikleri Sızdırıldı

HTC, U11 serisinde şimdiye kadar U11+ ve U11 Life adında iki modele sahipti. Görünüşe bakılırsa U11 serisine üçüncü bir model daha katılmak üzere. 15 Ocak’ta Çin’de tanıtılması beklenen HTC U11 serisinin yeni orta seviye akıllı telefonu HTC U11 EYEs’ın detayları, yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan Evan Blass (evleaks) tarafından ortaya çıkarıldı.

HTC U11 EYEs (Harmony): 6" FHD+ (1080 x 2160) Super LCD3, SD652 octa core, 4GB/64GB (+microSD), USB-C, 3930mAh, IP67, Android Nougat, Edge Sense. Black, silver, and red. Launches 1/15. pic.twitter.com/Ng0ateH3XR — Evan Blass (@evleaks) 12 Ocak 2018

Gelen bilgilere göre HTC’nin daha önceki modellerinde gördüğümüz Edge Sense teknolojisi HTC U11 EYEs’da da bulunacak. Bu teknoloji sayesinde telefonun çerçeveleri sıkıştırılabiliyor ve bu durum pek çok alanda kullanım kolaylığı sağlıyor. Telefonun arkada 1 adet ve önde 2 adet kamerasının olacağı biliniyor fakat bunun dışında telefonun kamera detaylarıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca bu modelde, suya ve toza karşı direnç gösteren IP67 sertifikası da bulunacak.

Telefonun teknik detaylarına gelecek olursak; Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 652 işlemcisini kullanacak olan model, 6 inç 1080×2160 Full HD+Super LCD 3 bir ekrana sahip olacak. 4 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB hafızaya sahip olacak bu model, USB Type-C ile şarj edilen 3930 mAh’lik büyük bir bataryayla ve Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle gelecek.

Siyah, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 15 Ocak’ta tanıtılacak olan HTC U11 EYEs’ın fiyatı ise Evan Blass’a göre yaklaşık 510 dolar (yaklaşık 1900 TL) seviyesinde olacak.