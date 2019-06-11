HTC U19e ve Desire 19+ Tanıtıldı! İşte Telefonların Özellikleri ve Fiyatları

HTC yeni akıllı telefonlarını sonunda tanıttı. Sizler için HTC U19e ve Desire 19+'ın tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

HTC U19e Özellikleri

6.0 inçlik 1080x2160 OLED ekrana sahip olan HTC U19e, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelmekte. Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alan U19e, 3.930 mAh'lık bataryaya sahip. HTC U19e'nin ön tarafında bir adet 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer alıyor. Bu sensörler: 12MP f/1.8 ana kamera ve 20MP f/ 2.6 2x zoom yapabilen telefoto kamera.

HTC Desire 19+ Özellikleri

HTC Desire 19+ damla çentikli 6,2 inçlik bir ekrana sahip. MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alan Desire 19+, iki farklı varyasyon ile gelmekte. Bunlar 4 GB RAM / 64 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama. 3.850 mAh'lık bataryayı üzerinde barındıran Desire 19+, çentiğinde bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kameralar: 13MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera ve 5MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

HTC U19e ve HTC Desire 19+ Fiyatı

Cihazların lansmanda açıklanan satış fiyatları şu şekilde:

HTC U19e : 420 euro.

: 420 euro. HTC Desire 19+ 4GB RAM ve 64 GB depolama: 280 euro.

4GB RAM ve 64 GB depolama: 280 euro. HTC Desire 19+ 6GB RAM ve 128 GB depolama: 310 euro.

Sizler HTC'nin yeni akıllı telefonları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!