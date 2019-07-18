HTC Wildfire Serisi Sızdırıldı! İşte Özellikleri

HTC'nin yeni Wildfire serisi sızdırıldı. Sizler için HTC Wildfire serisinde bulunan tüm akıllı telefonların teknik özelliklerini derledik.

HTC Wildfire Özellikleri

Gelen sızıntılara göre HTC Wildfire 6.2 inçlik ekrana sahip olacak. Gücünü MediaTek'in Helio P23 yonga setinden alması beklenen cihazda, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunması ön görülmekte.

3,500mAh batarya ile geleceği konuşulan HTC Wildfire'da 16 megapiksellik ön kamera sensörünün yer alması beklenmekte. Cihazın arka tarafında ise 16 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere iki adet kamera sensörünün bulunacağı söylenmekte.

HTC Wildfire E Özellikleri

HTC Wildfire E'nin 5.45 inçlik ekrana sahip olacağı konuşulmakta. Gücünü Unisoc SC9863 işlemciden alması beklenen HTC Wildfire E'de 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının olması bekleniyor.

HTC Wildfire E'nin 3000mAh batarya ile geleceği söz edilmekte. Cihazın ön kamerasının 5 megapiksel çözünürlüğe sahip olması beklenmekte. HTC Wildfire E'nin arka tarafında iki adet kameranın yer alacağı bilgisi bulunmakta. Bu kameraların sensörleri şu şekilde: 13 megapiksel ana, 2 megapiksel derinlik sensörü.

HTC Wildfire E Plus Özellikleri

Söylentilere göre HTC Wildfire E Plus 5.99 inçlik ekrana sahip olacak. Gücünü MediaTek'in Helio A22 yonga setinden alması beklenen cihazda, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunması ön görülmekte.

3,000mAh batarya ile geleceği konuşulan HTC Wildfire E Plus'da 5 megapiksellik ön kameran sensörünün yer alması beklenmekte. Cihazın arka tarafında ise 13 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere iki adet kamera sensörünün bulunacağı söylenmekte.

HTC Wildfire E1 Özellikleri

HTC Wildfire E1'in 6.1 inçlik ekrana sahip olacağı konuşulmakta. Gücünü Helio A22 işlemciden alması beklenen HTC Wildfire E1'de 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının olması bekleniyor.

HTC Wildfire E1'in 3000mAh batarya ile geleceği söz edilmekte. Cihazın ön kamerasının 5 megapiksel çözünürlüğe sahip olması beklenmekte. HTC Wildfire E1'in arka tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörünün bulunacağı söylenmekte.

Cihazların ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Cihazlar tanıtıldığında satış fiyatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler HTC'nin yeni Wildfire serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!