Huawei, Alternatif Uygulama Mağazası Aptoide ile Görüşüyor

Daha önce yaptığımız haberde, Google tarafından Android lisansı iptal edilen Huawei’in kendi uygulama mağazasını geliştirdiğini sizlere aktarmıştık. Yeni raporlar, Çinli şirketin alternatif uygulama mağazası Aptoide ile görüşmelerde bulunduğunu gösteriyor.

ABD hükümetinin Huawei’yi yaptırım listesine eklemesinin ardından, Google, Intel ve Qualcomm gibi Amerikan şirketleri Çinli teknoloji deviyle ticari ilişkilerini kestikleriklerini açıklamıştı. Bu da, Huawei’in hem donanım üretimiyle hem de yazılımla bağlantılı sayısız sorunla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Android lisansının iptal etmesinin ardından Play Store başta olmak üzere Google çatısı altındaki tüm hizmetleri kaybeden Çinli şirket, kullanıcılarına yeniden hizmet verebilmek için alternatif çözüm yolları üzerinde çalışıyor.

Kendi işletim sistemini geliştirmek için harekete geçen Huawei, aynı zamanda alternatif uygulama mağazası Aptoide ile de görüşmeler gerçekleştiriyor.

Android işletim sisteminde çalışan mobil uygulamalar için alternatif bir pazar olan Aptoide'de, Play Store'dan farklı olarak, merkezi bir mağaza yok; bunun yerine, her kullanıcı kendi mağazasını yönetiyor.

Şu an için böyle bir ortaklık hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İki şirket, ürünlerini birbirleriyle nasıl bütünleştirebileceklerini ana hatlarıyla belirlemeye devam ediyor. Bununla birlikte, Huawei'in işletim sisteminin Android uygulamalarını çalıştırabileceği için geçici bir çözümden ziyade uzun vadeli bir işbirliği de görebiliriz.