Huawei AppGallery, Artık Google ve Apple'dan Sonra 3. Büyük App Store

Huawei’nin kendi uygulaması mağazası AppGallery ne kadar büyüdü? App Store ve Google Play Store ile yarışacak düzeyde mi? Çinli teknoloji devi, Huawei AppGallery’e ilişkin önemli bilgiler verdi.

Gündemi takip edemeyenler için, Huawei 2019’da ABD Hükümetinin Ticaret Departmanından bir yasakla karşılaşmıştı. Yasak, şirketin bölgedeki operasyonlarında birçok komplikasyona yol açmış, aynı zamanda bölgede birlikte iş yaptıkları şirketlerden teknoloji ve daha fazlasını kullanmaları yasaklanmıştı. Bu şirketlerden birisi de Huawei’ye Android desteği vermeyi kesen Google’dı. Huawei, bu noktada aksiyon alarak kendi mobil servisini piyasaya sürdü. Huawei Mate 30 serisi ile Huawei’nin kendi mobil servisleri (HMS) sunuldu.

#AppGallery'e hoş geldiniz. Daha güvenilir bir ekosistem oluşturmak için geliştiricilerle birlikte çalışıyoruz.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/NkWfguKLir — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Huawei, yeni HMS platformu ve uzantısı aracılığıyla AppGallery adlı uygulama mağazası için geliştiricileri kendisine çekmek zorunda kaldı. Şimdi, platformda 55.000’den fazla uygulama var ve aylık aktif 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Yeni bir hizmet olmasına karşın Google Play Store ve Apple App Store gibi sektör devleriyle kapışacak düzeyde. Şirket, AppGallery’nin dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olduğunu söyledi.

"Gizlilik -kontrolünüz altında- her zaman felsefemizin merkezinde yer alır" "diyor CEO'muz Richard Yu." "#AppGallery 'de en katı gizlilik ve siber güvenlik çözümlerine sahibiz" #TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/w3JtoYKZLO — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Tüketiciler şu anda mevcut olan uygulama pazarlarından daha fazlasını istiyor - işte burada #AppGallery devreye giriyor. Birlikte daha iyi bir ekosistem oluşturmak için geliştiricilerle birlikte çalışıyoruz.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/DQf5yeSbhe — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Şu an itibariyle Huawei Mobil Servisleri 170 farklı ülke ve bölgede mevcut ve Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika’dan yerel geliştiricilerle çalışılıyor. Şirket ayrıca AppGallery’de kullanıcıların uygulamaları indirip yüklemeye gerek kalmadan denemelerine olanak tanıyan Hızlı Uygulamalar (Quick App) hizmetini başlatacağını duyurdu. Bu, daha az depolama kapasitesine sahip akıllı telefonlardaki depolama kısıtlamalarına yardımcı olacak.