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  4. Huawei AppGallery, Artık Google ve Apple'dan Sonra 3. Büyük App Store

Huawei AppGallery, Artık Google ve Apple'dan Sonra 3. Büyük App Store

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil

Huawei’nin kendi uygulaması mağazası AppGallery ne kadar büyüdü? App Store ve Google Play Store ile yarışacak düzeyde mi? Çinli teknoloji devi, Huawei AppGallery’e ilişkin önemli bilgiler verdi.

Gündemi takip edemeyenler için, Huawei 2019’da ABD Hükümetinin Ticaret Departmanından bir yasakla karşılaşmıştı. Yasak, şirketin bölgedeki operasyonlarında birçok komplikasyona yol açmış, aynı zamanda bölgede birlikte iş yaptıkları şirketlerden teknoloji ve daha fazlasını kullanmaları yasaklanmıştı. Bu şirketlerden birisi de Huawei’ye Android desteği vermeyi kesen Google’dı. Huawei, bu noktada aksiyon alarak kendi mobil servisini piyasaya sürdü. Huawei Mate 30 serisi ile Huawei’nin kendi mobil servisleri (HMS) sunuldu.

Huawei, yeni HMS platformu ve uzantısı aracılığıyla AppGallery adlı uygulama mağazası için geliştiricileri kendisine çekmek zorunda kaldı. Şimdi, platformda 55.000’den fazla uygulama var ve aylık aktif 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Yeni bir hizmet olmasına karşın Google Play Store ve Apple App Store gibi sektör devleriyle kapışacak düzeyde. Şirket, AppGallery’nin dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olduğunu söyledi.

Şu an itibariyle Huawei Mobil Servisleri 170 farklı ülke ve bölgede mevcut ve Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika’dan yerel geliştiricilerle çalışılıyor. Şirket ayrıca AppGallery’de kullanıcıların uygulamaları indirip yüklemeye gerek kalmadan denemelerine olanak tanıyan Hızlı Uygulamalar (Quick App) hizmetini başlatacağını duyurdu. Bu, daha az depolama kapasitesine sahip akıllı telefonlardaki depolama kısıtlamalarına yardımcı olacak.

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