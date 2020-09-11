Huawei, Kendi Arama Motorunu Çıkarıyor

Huawei Tüketici İş Bulut Servisleri Başkanı Zhang Pingan, Huawei Geliştirici Konferansı’nda şirketin arama motorunun resmi sürümünü tanıttı. Huawei’nin arama motoru Huawei Search, başlangıçta mobil cihazlara özel olacak. Detaylar haberimizde.

Zhang Pingan, Huawei’nin arama motorunun ağırlıklı olarak Huawei mobil terminal kullanıcıları için olduğu söyledi. Şu anda 170’den fazla ülke ve bölgeyi, 50’den fazla dili ve 20’den fazla sektörü kapsıyor.

Petal Search

Huawei bundan önce Google aramanın yerini almak üzere denizaşırı pazarlarda online arama hizmeti Petal Search’ü tanıtmıştı. Bu yılın Haziran ayında Petal Search, App Gallery’de kullanıma sunuldu. Petal Search, Huawei tarafından geliştiriliyor. Ancak arama içeriği Avrupa’nın en büyük arama motoru olan Qwant ve Rusya’daki en büyük arama motoru olan Yandex dahil üçüncü parti ortaklardan geliyor. Şirket, global geliştiriciler için yenilikçi verimli bir zemin hazırlayarak ve yeni Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosistemi oluşturarak HMS’nin beş ana hizmet motorunu tamamen açacak. Beş ana hizmet motoru; ödeme motoru, reklam motoru, tarama motoru, harita motoru ve arama motoru. Şu anda Huawei akıllı telefonlarda “Akıllı Arama” altı kategoride çalışıyor:

“Yerel” yerel kişileri, kısa mesajları, notları vb. aramaları yapıyor;

“Entegre” haberler, videolar, müzik, uygulamalar vb. aramaları yapıyor;

“Web” aramaları Baidu web sayfalarıyla uygun;

“Uygulamalar” özel olarak mobil uygulama uygulamalarını arar;

“Video” ve “Müzik” sırasıyla kendi “Huawei Video” ve “Huawei Müzik” araması yapıyor.

HMS (Huawei Mobil Servisleri) 5.0

HMS Core 5.0 yalnızca bulut yetenekleri değil aynı zamanda yazılım, donanım ve çip yığını yeteneklerini geliştiriyor. Zhang Pingan, HMS’nin bu yıl 56 kit, 12.981 API, 1.8 milyon kayıtlı geliştirici ve 96.000 entegre HMS Core uygulamasına ulaştığına söyledi.

Huawei vs Google

Ayrıca Huawei’nin uygulama pazarının dünya genelinde 700 milyon kullanıcıyla zaten dünyanın en büyük üç uygulama pazarı olduğuna dikkat çekti. HMS akıllı telefonların yurt dışı satışları bu yılın Mayıs ayından sonra artmaya başladı. Ocak - Ağustos 2020 arasında uygulamaların kümülatif dağıtımı 261 milyar kata ulaştı. Huawei, genel olarak denizaşırı pazarlarda Google mobile servislerine (GMS) erişimi kaybetti ve kendi mobil hizmetlerini (HMS) geliştirmek zorunda kaldı. Şimdi, iOS ve Google Mobil Servisleri’nden sonra dünyanın üçüncü büyük mobil ekosistemi haline geldi. HMS Core 5.0, uygulama servisleri, grafikler, yapay zeka (AI), medya, sistemler, güvenlik ve akıllı cihazlar olmak üzere tam yedi alanı kapsıyor ve geliştiriyor. Bunların arasında, grafik ve medya alanlarına 20’den fazla yeni işlev eklendi ve tüm özellikler ücretsiz.

bir yıl öncesine kıyasla Huawei’nin mobil servislerinin global tescilli geliştiricilerinin sayısı yüzde 98 artarak 910.000’den 1.8 milyona çıktı. Entegre HMS Core uygulamalarının sayısı yüzde 123 artarak 43.000’den 96.000’e çıktı. Yurt dışı premium uygulama sayısı 10 kat artarak 6.000’den 73.000’e çıktı.