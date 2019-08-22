Huawei, Bu Yıl HarmanyOS Destekli Bir Akıllı Telefon Çıkarmayacak

Huawei’in bu yıl içinde HarmonyOS destekli bir akıllı telefon piyasaya sürebileceği konuşuluyordu; ancak gelen son haberlere göre Çinli şirket, Android ile bağını tamamen kesmeden böyle bir hamle yapmak istemiyor.

Global akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü elinde bulunduran Huawei, geçtiğimiz mayıs ayında ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmıştı. Çin adına casusluk yaptığı iddialarıyla karşı karşıya olan şirket, bu suçlamaları kesin bir dille reddetse de, henüz Batı dünyasını tam anlamıyla ikna edebilmiş değil.

Trump yönetiminin uyguladığı ticari sınırlamalar sebebiyle Android ile bağı tehlikeye giren Huawei, işini şansa bırakmamak için kendi işletim sistemini geliştirmişti. HarmonyOS adını verdiği platformunu geçtiğimiz haftalarda tanıtan Çinli marka, yarattığı ekosistemin Android’e potansiyel bir alternatif olacağını umuyor.

Daha önceki raporlar, Huawei’in bu sene içinde HarmonyOS destekli bir akıllı telefon piyasaya sürebileceği yönündeydi. Çarşamba günü New York'ta düzenlenen bir medya etkinliğinde konuşan Huawei'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Yang, ABD yaptırımlarıyla platformdan atılmadıkları sürece Android’e bağlı kalmak istediklerini söyledi.

Tüm senaryoları göz önüne alarak yeni bir ekosistem yarattıklarını belirten Yang, Huawei’in Haritalar ve Play Store gibi Google hizmetleri de dahil olmak üzere Android’in önemli bölümlerine erişmesinin engellenmesi durumunda, kendi işletim sistemlerine geçebileceklerini ifade etti.

Yang, Huawei’in HarmonyOS destekli bir akıllı telefon başlatma ihtimalinin düşük olduğunu söylese de, ticari sınırlamaların daha da sertleşmesi durumunda işler 180 derece değişebilir.

Yakında piyasaya çıkacak Huawei Mate 30 Pro’nun Android desteğine sahip olacağını açıklayan Yang, HarmonyOS destekli akıllı televizyon ve akıllı saatlerin ise yakında gelebileceğinin sinyalini verdi.