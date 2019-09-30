Huawei CEO'su 6G Konusunda Çok İddialı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Huawei, yeni girişimlerle çalışmalarını devam ettiriyor. Son olarak 5G teknolojisinde istediğini alamayan şirket, 6G ile yeni bir dönem başlatmak istiyor. İşte haberimizin detayları.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, 6G üzerine daha şimdiden çalışmaya başladıklarını ve dünyada bu alanda lider olabileceklerini ifade etti. Oldukça iddialı konuşan Huawei CEO'su gelecek yıllarda kendilerinden çok daha fazla bahsettireceklerini de söyledi.

Huawei 6G çalışmalarında lider olmak istiyor

ABD ile yaşadığı sert çatışmalardan sonra ciddi bir darbe alan Huawei, kendisini toparlama sürecine girdi. Her ne kadar bazı belirsizlikler bulunsa bile, yine de şirket yaptığı ileriye dönük çalışmalarla ben buradayım diyor.

Huawei CEO'su tarafından yapılan açıklamada, 6G sisteminin 5G sistemine göre en az 100 kat daha hızlı olacağı ifade edildi. Çin’de yayın yapan CCTV kanalına bir röportaj veren Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu; hava, kara, deniz ve uzay iletişimleri, 6G teknolojisi ile çok daha entegre bir hale gelecek.

Özellikle de nesnelerin interneti alanında 6G teknolojisinin kullanması yüksek bir ihtimal. Peki sizce Huawei, 6G ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda bu alanda liderliği yakalayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.