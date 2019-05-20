Huawei Cep Telefonlarında Google’ı Artık Kullanamayacaksınız!

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Huawei ve Google gibi şirketlerin büyük bir çatışmaya girmesine neden oldu. Alınan son kararlar birlikte, Huawei marka akıllı telefonlarını felç edebilecek gelişmeler yaşanıyor. Huawei cep telefonu kullanıyorsanız, bu haberimizi dikkatle okuyun.

Alphabet şirketinin Huawei ile yaptığı anlaşma gereği, Android hizmetlerinden Huawei akıllı telefon üreticisi mahrum bırakılabiliyordu. ABD hükümetinin baskıları üzerine, Alphabet şirketinin hizmetlerinden olan Google ve Android sistemleri, Huawei marka modellerde geçerliliğini yitirdi.

Yeni bir Android güncellemesi ile Google devre dışı kalacak

Yakın bir zamanda, Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma yolunda hızla ilerleyen Huawei, bu kararla birlikte ağır bir darbe almış oldu. Ortaya çıkan bu değişiklik, beraberinde birçok soru işaretini getirdi. Huawei marka akıllı telefon kullananların, karardan etkilenip etkilenmeyeceği en çok merak edilenler arasındaydı. Bu konuda da kötü bir haber geldi.

Android işletim sistemi aldığı ilk güncellemeyle birlikte, Huawei marka akıllı telefonların hizmetlerinden yararlanmasını engelleyecek. Ayrıca, Google Play gibi çeşitli uygulamalar da bu markanın telefonları için kapatılmış olacak. Mevcut Android sürümünü kullananlar ise herhangi bir sorunla karşılaşmayacak.

Kullanıcıların akıllarında oluşan bir diğer önemli soru işareti ise, yeni Huawei modellerinin akıbeti ne olacağıydı. Yeni çıkacak bütün modellerde; hem Android, hem de Google desteği kesinlikle yer almayacak. Şu an için üretilecek herhangi bir Huawei marka akıllı telefonun, işletim sistemi bulunmuyor.

Huawei kendi yazılımını üretiyor

Google tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa şirket, bu karardan hiç pişman değil. ABD hükümetinin verdiği kararları uyguladıklarını söyleyen Google yetkilileri, bunların yasal prosedürlere bağlı olduğunu ifade etti. Karar sonrası Huawei, kendi yazılımlarını ve uygulamalarını kullanacaklarını söyledi. Birçok Google uygulaması Çin’de zaten yasak.

Çin piyasasında karar çok fazla etki yaratmayacaktır. Ancak Avrupa ve diğer pazarlarda Huawei, çok ciddi bir zorlukla karşılaşacak. Peki sizce Google’ın aldığı karar ne tür sonuçlar doğuracak. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.