Huawei Çin Hükümeti İle Olan Bağlantısını Reddetti

Hızlı bir şekilde gelişerek dünyanın en değerli teknoloji kuruluşlarından bir tanesi olan Huawei, yeni iddialarla karşı karşıya kaldı. Kuruluşun özellikle Çin hükümeti ile olan bağlantısına mercek tutuluyor.

Çin devletinin sürekli olarak casusluk yaptığı iddiaları gündeme getiriliyor. Huawei şirketinin Çin hükümetinden destek alması ise bu casuslukla ortak olabileceği anlamını taşıyor. Her ne kadar ABD kaynaklı kuruluşlar böyle bir iddiada bulunsalar bile, Huawei bunu reddediyor. Wall Street Journal raporu yine böyle bir iddiayı gündeme getirdi.

Huawei, Çin hükümetinin finansal desteğini yalanladı

Wall Street Journal’ın açıkladığı rapora göre Huawei, Çin'den 75 milyar dolar yardım aldı. Üstelik halkın ulaşabileceği bütün kaynaklara da ücretsiz bir şekilde erişebildi.

Huawei’nin devlet kontrollü olarak 46 milyar dolarlık kredi ve ayrıca 1.6 milyar dolarlık bir bağış aldığı gelen bilgiler arasında. Çin, İthalat İhracat bankası aracılığıyla 124.7 milyon dolarlık bir kredi sunarak Huawei’nin Pakistan’da bir anlaşma yapmasına da destek oldu. Wall street journal tarafından yayınlanan raporda, bu tür birçok yardım yapıldığı ifade ediliyor.

Huawei yaptığı karşı açıklamada, ‘’WSJ bir kez daha yanlış kaynaklara dayanarak Huawei hakkında yalan haberler yayınladı. Bu kez Huawei’ın finansmanı hakkındaki asılsız suçlamalar, yenilikçiliği ve bir bütün olarak teknoloji endüstrisini yönlendiren Ar-Ge alanına yaptığımız 30 yıllık özel yatırımlarımızı görmezden geldi.’’ ifadelerine yer verildi.