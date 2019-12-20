Huawei'den Büyük Başarı: 10 Milyon Cihaz EMUI 10 Güncellemesi Aldı!

Huawei, bugün EMUI 10 sistem güncellemesinin 10 milyon kullanıcıya ulaştığının müjdesini verdi. İşte EMUI 10 güncellemesini alacak Huawei telefonlar:

Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda Android tabanlı EMUI 10 özel arayüzünün 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından deneyimlendiğini açıklanmıştı. Şimdi de EMUI 10 yazılım güncellemesini alan Huawei cihaz kullanıcılarının 10 milyona ulaştığının haberini paylaştı. Huawei Mate 30 serisine hayat veren EMUI 10, Huawei ve ona bağlı Honor’un en üst düzey akıllı telefonlarında bulunan tüm yeni yükseltme ve özellikleri destekliyor.

Resmi listeye göre 30’un üzerinde model EMUI 10 güncellemesini alacak. Tabii ki güncelleme kademeli olarak verilecek. Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 Porsche Edition, EMUI 10 güncellemesini ilk alacak cihazlar olarak açıklandı. Güncellemenin Mate 20 X (5G), Mate RS Porsche Design, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro, Mate 10, P20 Pro, P20, Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition modellerine de yakın zamanda verileceği ifade edildi. Huawei Nova 5 Pro ve Honor 8X modelleri EMUI 10 beta programına dahil edilmiş durumunda. Önümüzdeki yıl da Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5i, Nova 5z, Huawei Enjoy 10S, Honor 20S ve Honor 20 Youth Edition betaya dahil edilecek.

Huawei EMUI 10 ile gelen yeniliklerin tam listesine https://consumer.huawei.com/tr/emui/ sayfasından ulaşabilirsiniz. EMUI 10 özelliklerini gösteren öğretici videolar ve daha fazlasına EMUI 10 resmi Twitter hesabından ulaşabilirsiniz.