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Huawei'den Katlanabilir Ekranlı Telefon Geliyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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2017 yılında hızla kendini geliştiren Çin merkezli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki yıl katlanabilir ekrana sahip bir telefon çıkarabileceklerini açıkladı. Samsung, LG gibi markalarla bu konuda rekabette olmak isteyen şirket, 2018 yılını da güzel geçirmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mate 10 lansmanında yabancı bir kaynağa röportaj veren Huawei'n tüketici iş grubunun CEO'su Richard Yu, akıllı telefonlarda katlanabilir ekran üzerinde tempolu bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Henüz piyasada böyle bir telefonun sunulmamış olmasından dolayı hızlı olmak istediklerini belirten CEO Yu, Huawei markasını övmeyi de ihmal etmedi.

Kısa bir süre önce Samsung şirketinden katlanabilir ekrana sahip Galaxy X isimli bir modelin geleceğini öğrenmiştik. Ayrıca bu ekran üzerinde LG şirketi de çalışmalarına devam ediyorken, bir diğer Çin markası olan ZTE de katlanabilir ekranlı bir telefon ile akıllı telefon pazarında söz sahibi olmak istiyor. Bu markaların dışında Huawei şirketi de 2018 yılında katlanabilir ekranlı bir model ile kullanıcıları karşılayacak. Ancak telefonun ismi, özellikleri, tasarımı nasıl olur, henüz belirsizliğini koruyor.

Buna ek olarak 2017 içerisinde popüler olan 18:9 ekran formatı hakkında konuşan Richard Yu yaptığı açıklamada, “Akıllı telefonlarımızın alt ve üst kısmında küçük bir gövdemiz var ve bu iyi değil, bu gövdeden kurtulmalıyız' dedi. Ayrıca Yu ilerleyen yıllarda Samsung ve Apple’ı geride bırakarak en iyi akıllı telefon üreticisi olacaklarına da inandığını belirtti.

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ETİKETLER: huawei katlanabilir ekran

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