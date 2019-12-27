Huawei, Google İle Savaşında Alttan Alıyor

ABD'nin Huawei ile olan ticareti hesaplaşmasından hemen sonra şirket zor duruma girmişti. Huawei son olarak Google ile savaştı ve görünen o ki şirket, alttan almaya çalışıyor. İşte Huawei ve Google ile ilgili haberimizin detayları.

Huawei’in Google’ın mobil servislerine alternatif olarak geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) uzun bir süredir tartışmaları odağındaydı. Şirket Google servislerine alternatif olarak böyle bir uygulama merkezi geliştirmişti. Şimdi ise bu uygulama merkezinin Google ile birlikte çalışabildiği görülüyor.

Huawei ve Google savaşında uygulama sürprizi

Çin’deki geliştiricilerin deneyimine sunulan HMS, AppGallery, Browser, Cloud, Themes, Music, Video ve Asistan gibi birçok uygulamayı kendi içerisinde barındırıyor. Elbette bu uygulamaların Google ile rekabet etmesi mümkün değil.

Ortaya çıkan bir belgeye göre HMS’nin, yalnızca Mate 30 serisi, Nova 6 serisi ve Honor V30 serisi gibi Google sertifikasına sahip olmayan yeni akıllı telefonlara değil, aynı zamanda eski Huawei veya Honor cihazlarına da yüklenebildiği görülüyor. Şirket böylece Google ile uyumlu olduğunu gösterdi.

Huawei Kimliği (Hesap), Ödeme hizmetleri, Mesaj Bildirimi, Sanal Cüzdan, Güvenlik Doğrulaması ve daha birçok şeyin yapılabildiği bu uygulama mağazasında her şey var. Ayrıca Google ile uyumlu olması değerini arttırıyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Huawei ve Google arasındaki mücadele nasıl sonuçlanacak.