Huawei Google Servisleri İçin Açıklama Yaptı

Amerika tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası Huawei, yeni modellerinde Google servislerine erişimi kaybetmişti. Huawei CEO'su Richard Yu, söz konusu erişim kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate X modelleri için lisans alamayan Huawei, bu modellerinde Google servislerini ön yüklü bir şekilde sunamayacak. Google Chrome, Gmail, Haritalar, Asistan ve YouTube gibi hizmetlerin telefonlarda bulunmayacağı ile ilgili açıklama yapan CEO, bu durum için ne gibi hazırlıklar yaptıklarını paylaştı.

IFA'da konuşan Richard Yu, bu gibi durumlara hazırlıklı olduklarını ve yeni modellerde alternatif uygulamaları kullanıma sunacaklarını belirtti. Uygulama mağazası tarafında AppGallery modellerde yer alacakken, Gmail'in eksikliği ise ProtonMail gibi alternatiflerle doldurulacak.

Bununla birlikte yine de isteyen kullanıcıların Google hizmetlerini cihazlarına çok kolay bir şekilde kurabileceklerini belirten Yu, bu durumlar için 'Huawei Mobile Service'i geliştirdiklerini belirtti. Android'in açık kaynaklı bir işletim sistemi olması dolayısı ile şirket, işletim sistemi tarafında bir sorun yaşamayacak. Ancak bu durum güncellemelerin gecikmesi gibi sorunlar yaratabilir.