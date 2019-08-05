Huawei 'HongMeng OS' İşletim Sistemi İçin Tarih Verdi!

ABD ile yaşadığı ambargo sorunları nedeniyle zor günler geçiren Çinli teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi HongMeng OS için geri sayıma geçti.

ABD’nin ticaret yasağı sonrasında ABD’li teknoloji devi Google’dan da ambargo yiyen Huawei, bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. HongMeng OS adlı bu işletim sisteminin, 9 Ağustos’ta Çin’in Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında tüm dünyaya duyurulacağı ifade edildi.

Huawei’nin bu özel işletim sisteminin, bir mikro çekirdek etrafında oluşturulduğu ve yapay zeka teknolojisi sayesinde birçok platformla uyumlu bir şekilde çalışabileceği belirtiliyor. Ayrıca Çinli şirketin bu işletim sistemini geliştirirken, Google'ın aynı paralelde geliştirdiği Fuchsia adlı işletim sistemini yakından incelediği de söyleniyor.

HongMeng OS ilk etapta televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için çalışacak. Uzun vadede ise telefon, tablet ve hatta bilgisayarların bile bu işletim sistemiyle uyumlu çalışması planlanıyor.

Ayrıca Huawei tarafından henüz doğrulanmamış olsa da, Ekim ayında duyurulması beklenen Huawei Mate 30 serisi akıllı telefonlarda Android işletim sistemi yerine Hongmeng OS’un kullanıcılacağı iddia ediliyor.