Huawei Honor 7X'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Son dönemin hızla yükselen akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei, orta segment telefonu Honor 7X’le ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bu bilgiler dahilinde Honor 7X’in satışa çıkacağı tarihi öğrenmiş olduk.

Weibo isimli sitede ortaya çıkan Huawei afişinde, Honor 7X’in 11 Ekim tarihinde tanıtılacağı ve kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor. Lansman için hazırlanan afişte “sıradan insanları daha uzakta görmek ister misiniz?” gibi bir slogan ile dikkat çeken Huawei, diğer marka akıllı telefon kullanan kişilere bir nevi sıradan insanlar diye hitap ediyor.

Bu sloganıyla birlikte merak uyandıran şirketin çerçevesiz ekran teknolojisine geçiş yapacağı düşünülüyor. Henüz orta segment cihazlarda görmediğimiz 18:9 ekran formatını Huawei bu telefonunda kullanırsa, diğer orta seviye akıllı telefon üreticilerine göre bir adım önde olacaktır.

Huawei Honor 7X’in sızdırılan bazı teknik detaylarında, 5,5 inç Full HD ekrana sahip olacağı belirtiliyordu. Şirketin kendi yonga seti olan Kirin 670 kullanılacak cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza olacak. Ayrıca Android 7.1 Nougat’a sahip olacak Honor 7X’in 220 ila 270 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacağı gelen bilgiler arasında.