Huawei Honor View10 ve 7X Tanıtıldı

Geçtiğimiz gün itibarıyla ABD'de başlayan CES 2018 etkinliğinde yeni akıllı telefonlar ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Huawei'nin alt markası olan Honor, CES 2018 kapsamında iki yeni cihazını kullanıcıların beğenisine sundu. Daha önce Asya ve Avrupa için tanıtılan cihazlar ABD'li kullanıcılara da sunuldu. Böylelikle View10 ve 7X global hale geldi.

Yapay Zekalı Telefon: Honor View10

18:9 ekranı ve çift kamerasıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Honor View10, ortalama bir ay önce Avrupa'da lanse edilmişti. Bugün ise CES 2018 kapsamında tanıtılan cihaz, gelen ilk yorumlara göre oldukça beğenildi. Yapay zekaya sahip bir yonga setiyle gelen Honor View10'da Kirin 970 yer alıyor. 6 inç Full HD+ ekran bulunan cihazda 6GB RAM performansı arttırıyor. Ayrıca arkada 16MP + 20MP, önde ise 13MP çözünürlüklü kamera kurulumu yapay zeka desteğiyle muazzam kareler yakalayabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak Honor View10'un yonga setinde bulunan NPU (sinir ağı işleme birimi) ise telefonun hızını ve gücünü iki katına çıkarmayı başarıyor. Bu özellikleriyle ABD'de satışa çıkacak olan cihazın Avrupa fiyatı 500 Euro.

Daha Ucuz Ama Bir Hayli Güçlü: Honor 7X

Bir diğer telefon Honor 7X ise yine View10 gibi sonradan ABD'ye giriş yapan bir cihaz. Daha önce Aralık ayında Çin'de tanıtılan cihazda 18:9 formatlı 6 inç ekran yer alıyor. Kirin 659 yonga setinden güç alan 7X'de 4GB RAM boy gösteriyor. Arkada 16MP + 2MP, önde ise tek 8MP çözünürlüklü kamera bulunuyor.

Ayrıca Avrupa ve ABD için Sevgililer Gününe özel olarak kırmızı renkli 7X üretilecek. 14 Şubat'ta ilk 100 kişiye Honor-Monster AM15 kulaklık hediye edecek olan Huawei, bu cihaz için 200 dolar fiyat etiketi belirlemiş.