Huawei, İki Ekranlı Telefon Patentini Aldı!

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarına yeni bir yön vermeye hazırlanıyor. P ve Mate serisi cihazları ile birkaç yıl içinde en çok beğenilen akıllı telefon markalarından biri haline gelen Huawei, iki ekranlı bir telefon üzerinde çalışmalara başladı.

Gelen sızıntılara baktığımızda iki ekrana sahip olan telefonda, gözle görülmeyecek kadar ufak bir damla çentik bulunmakta. Cihazdaki çentiğin küçük tutulması yüksek bir ekran-gövde oranı elde edileceği anlamına gelmekte. Kısa bir süre önce yayınlanan tasarım patenti, Huawei'nin zoom kameralı bir akıllı telefon geliştirmeyi düşündüğünü gösteriyor. Cihazın arka kısmındaki ekstra ekran ile öz çekim yapılmasının daha da kolaylaştırılacağı söyleniyor.

28 Kasım 2018'de Almanya'nın Berlin kentindeki bir hukuk bürosu tarafından başvurulan patent, Huawei Technologies adına yapıldı. 28 Şubat 2019'da EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) ve WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından yayınlanan bu patent, dünya çapında bir korumaya sahip. Huawei'nin patentli tasarımını yeni Mate cihazlarında uygulayacağı konuşuluyor.

Sizler Huawei'nin aldığı iki ekranlı telefon patenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonun arkasında konumlandırılacak olan ekran ne amaçla kullanılabilir? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!