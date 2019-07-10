Huawei'in Dört Kameralı Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei’in yeni akıllı telefonu TENAA kayıtlarında ortaya çıktı. Nova 5i Pro veya Mate 30 lite olduğuna inanılan model, pek çok önemli özelliği bünyesinde barındırıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Huawei, Washington hükümetinin yakın markajına rağmen yoluna devam ediyor.

Dünyanın iki numaralı akıllı telefon üreticisi olan Çinli şirket, önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni modellerle cihaz portfolyosunu daha da genişletecek. Söz konusu telefonlardan bir tanesi Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıktı

TENAA kayıtları

Kayıtlarda SPN-AL00 model numarası ile görülen cihazın Nova 5i Pro veya Mate 30 lite olduğu tahmin ediliyor. Telefon, 2340 x 1080 çözünürlük sunan 6.26 inç IPS panele sahip. Cihazda 2MP + 2MP + 8MP + 48MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının yer aldığı görülüyor.

Gücünü 2.2GHz hızında sekiz çekirdekli bir Kirin işlemcisinden alan akıllı telefon, 6 / 8GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 128 / 256GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3.900mAh. Ayrıca cihazda hızlı şarj desteği de bulunuyor.

TENAA kayıtları, telefonun Midnight Black ve Aurora renkleriyle satışa çıkacağını gösteriyor. Söz konusu cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlardan ibaret; ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.