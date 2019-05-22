Huawei'in İşletim Sistemi Bu Sonbaharda Gelebilir

Google tarafından Android lisansı iptal edilen Huawei, kaderini kimsenin eline bırakmamak için kendi işletim sistemini geliştiriyor.

Geçtiğimiz mart ayında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sıkı bir şekilde devam ettiği sırada Huawei tüketici grubu CEO’su Richard Yu, Alman internet sitesi Die Welt ’e verdiği demeçte, Android’i herhangi bir nedenden dolayı kullanamamaları durumunda hazır bir işletim sistemine sahip olduklarını söylemişti.

Bu açıklamadan yaklaşık 3 ay sonra ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve bağlı ortaklıklarını ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler listesine aldı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon markasına karşı kapsamlı bir ithalat yasağı başlatan Washington hükümeti, Google, Intel, Qualcomm ve Broadcom gibi Amerikan şirketlerinin Huawei ile olan bağlarını dolaylı olarak kesti.

Donald Trump yönetiminin Huawei yasağı 90 gün boyunca ertelenmesine rağmen, Çinli şirket işini şansa bırakmak istemiyor. Bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalışan Huawei, dağıtım planını bile hazırladı.

Söz konusu yazılım, telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere, televizyonlara, arabalara, giyilebilir ürünlere ve diğer ürünlere yönelecek birleştirilmiş bir işletim sistemi sunacak. Ayrıca Android uygulamaları ve web uygulamaları ile de çalışacak.

Huawei’in kendi işletim sistemi için yeniden geliştirilen bir Android uygulamasının orijinaline göre yüzde 60 daha hızlı performans gösterdiği söyleniyor. Raporlar, işletim sisteminin bu sonbaharda veya ilkbaharda kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.