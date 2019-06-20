Huawei'in Kurucusu 30 Milyar Dolarlık Düşüşü Önemsemiyor

Huawei'in Kurucusu Ren Zhengfei, şirketin bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini açıklamasının ardından yeni bir konuşma daha yaptı.

Huawei Düşüşleri Önemsemiyor

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in kurucusu ve yöneticisi olan Ren Zhengfei, Huawei'nin bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini, şu an yüzde 20'nin altında olmakla birlikte en kötü durumda yüzde 40 oranında bir düşüş olabileceğini belirtti.

Zhengfei açıklamasının devamında ''Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecektir. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz" dedi. Anlaşılan şu ki Huawei teknoloji sektörüne bomba vuracak yeni ürünlerle geliyor.

Yavaşlamalar olabileceği için şirket olarak bazı iç düzenlemeler yaptıklarını aktaran Zhengfei, "Yıl sonunda büyümenin ne oranda olacağını bilmiyoruz ancak 30 milyar dolarlık düşüş çok küçük bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak 2018 yılında Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı. Huawei'nin gelecekte satışlarının artıp artmayacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Sizler Huawei CEO'su Ren Zhengfei'nin açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!