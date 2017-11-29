Huawei'in Yüz Tanıma Sistemi, Apple Face ID'den Daha İyi Olabilir

iPhone X'da parmak izi sensörü yerine bir yüz tanıma teknolojisi olan Face ID'yi kullanarak akıllı telefon pazarında dikkatleri üzerine çeken Apple, Android tabanlı cihazlardan daha önde olduklarını savunuyordu. Ancak Huawei şirketi geliştirdikleri yüz tarama sisteminin Apple Face ID'den 10 kat daha iyi olduğunu iddia ediyor.

Geçtiğimiz gün yapılan Honor V10 lansmanından sonra yüz tanıma teknolojisi (TrueDepth) hakkında açıklama yapan Huawei, kendi TrueDepth sistemlerinin daha iyi ve hızlı çalıştığını savundu. Açıklamasında yüzün 3D haritasını oluşturmak için kızılötesi ve projektör gibi şeyleri bir araya getiren bir teknolojiye dikkat çeken Çinli şirket, bu teknik ile birlikte 10 saniyede 300 bin puanı yakalayacak. Yani Huawei'in yüz tanıması Apple'dan 10 kat daha hızlı olacak.

Mobil ödeme konusunda da parmak izi kadar hızlı olacaklarını ifade eden Huawei, yüz tanıma sistemiyle telefon kilidi açmanın sadece 400 milisaniyelik bir süre alacağını belirtti. Ancak tüm bunları ifade eden şirketin henüz hiçbir cihazında TrueDepth teknolojisi bulunmuyor. Ayrıca bu teknolojiye ne zaman geçiş yapacaklarını da açıklamadılar.

Kağıt üzerinde Huawei daha iyi olduğunu söyleyebilir ancak şu anda en iyi yüz tanıma teknolojisinin Apple'a ait olduğunu belirteyim.