Huawei InFocus Awards 2019 Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vaat eden yetenekleri onurlandırmak için Huawei InFocus Ödülleri 2019 adı verilen fotoğraf yarışmasını başlatıyor.

Keşfedilmemiş Güzellikler Her Yerde

Huawei, insanları dünyada çok daha fazla gizli güzellik olduğunu görmeye teşvik ediyor. Yapmanız gereken tek şey Huawei akıllı telefonları ile bu gizli güzellikleri keşfetmek ve yakalamak.

Yarışma toplamda 6 kategoriden oluşuyor: #Duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış bir kategori olarak: Şimdinin Hikayesi.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, yarışmaya katılanlar da dahil olmak üzere her internet kullanıcısının 11 Ağustos 2019 tarihine kadar en sevdikleri görseller için oy kullanma hakkına sahip olduğu özel bir web sitesinde sunulacak.

Bir sonraki aşamada ise en iyi eserler, uzmanlardan ve tanınmış fotoğrafçılardan oluşan özenle seçilmiş bir jüri tarafından değerlendirilecek ve eser sahiplerine şu ödüller verilecek:

Her kategorinin birincilik ödülüne layık görülen fotoğraf sahipleri Huawei MateBook 13 , Watch GT , Huawei P30 Pro ve 2.000 Euro para ödülü.

, , ve 2.000 Euro para ödülü. Her kategorinin ikinci olanları ise Huawei P30 Pro .

. Her kategorinin üçüncü olanları Huawei P30 .

. Halk Ödülü’nü kazanan fotoğraf sahibi ise Huawei P30 Pro ve Watch GT ile ödüllendirilecek.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak ve katılmak için burada bulunan bağlantıya tıklayarak yarışma sayfasına ulaşabilirsiniz.

Sizler Huawei'nin fotoğraf yarışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yarışmaya katılacak mısınız? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!