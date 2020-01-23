Huawei Kurucusundan Dikkat Çeken HarmonyOS Açıklaması

Huawei Kurucusu Ren Zhengfei, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Huawei CEO'su: Huawei Akıllı Telefonlar ve Tabletler Gelecekte HarmonyOS Kullanacak

Huawei'nin aynı zamanda da CEO'su olan Ren Zhengfei yaptığı açıklamada şirketin gelecekte HarmonyOS işletim sistemini akıllı telefonlarda kullanacağını söyledi. Huawei Kurucusu yaptığı açıklamada herhangi bir tarih belirtmedi ve sadece geleceği işaret etti. Görünüşe göre Huawei'nin bu piyasaya süreceği akıllı telefonlar Android işletim sistemi ile gelecek.

Huawei Tüketici İş Yazılımları Başkanı Wang Chenglu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar dışında Huawei'nin HarmonyOS'u tüm cihazlarına kuracağını ve aynı zamanda Çin'deki ve dünyadaki işletim sistemini de tanıtacağını söylemişti. Wang, Huawei'nin hala Android'i ruh eşi olarak tercih ettiğini ve HarmonyOS'un yalnızca şirket Android'e erişemediği takdirde kullanılacağını duyurmuştu.

Huawei gümbür gümbür geliyor! Huawei CEO'su Richard Yu HarmonyOS'un tanıtımını yaparaken işletim sisteminin önümüzdeki üç yılda tüm cihazlarda kullanılmaya başlanılacağını söylemişti. Kullanıcılar Huawei'nin gelecekte atacağı adımları merak etmekte. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.