Huawei Maimang 8 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni akıllı telefonu Maimang 8'i tanıttı. Sizler için Huawei Maimang 8'in tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Huawei Maimang 8 Özellikleri

Çin'de düzenlenen lansmanda tanıtılan Huawei Maimang 8, damla çentikli bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve 6.21 inç. Kirin 710 işlemcisini üzerinde barındıran cihaz, 6 GB RAM'e ve 64 GB depolama alanına sahip. Huawei Maimang 8, 3.400 mAh'lik bir bataryadan gücünü almakta ve bu batarya Micro USB portu ile şarj olmakta.

Maimang 8'in ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise 3 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kameralar: 24 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel portre fotoğraflar için yardımcı kamera ve 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera. Android Pie ile kutudan çıkan Maimang 8, Huawei'nin EMUI 9 arayüzüne sahip.

Huawei Maimang 8 Fiyatı

Ülkemizde Mate 30 Lite olarak piyasaya çıkması beklenen Maimang 8'in fiyatının 1.899 Çin Yuanı olduğu açıklandı. 1.889 Çin Yuanı 274 Dolar'a tekabül etmekte.

Sizler Huawei Maimang 8 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!