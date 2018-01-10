Huawei Mate 10 ABD'de Wonder Woman Desteğiyle Çıkacak

Çin’in en büyük mobil telefon üreticilerinden Huawei, yeni modeli Mate 10’un Amerika Birleşik Devletleri’nde reklamını yapmak için Wonder Woman karakterini canlandıran Gal Gadot ile anlaşma imzaladı. Şirket, yaptığı açıklamayla Gal Gadot’un Huawei’nin ABD yüzü olacağını söyledi.

Çıkardığı fiyat performans ürünleriyle telefon piyasasında inanılmaz bir yükseliş yakalayan Huawei, yakın zaman önce Apple ve Samsung’un satışlarını yakalamış, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yakaladığı satış başarısıyla iki büyük telefon üreticisinin en güçlü rakibi haline gelmişti. Yükselişini sürdürmek için farklı reklam çalışmalarının altına imza atan Huawei, yeni telefonu Mate 10’un çıkışı için Wonder Woman’ı oynayan Gal Gadot ile anlaşma imzaladı.

ABD’nin en çok kullanılan GSM şirketlerinden AT&T mağazalarında satılacak olan Huawei Mate 10 Pro modelinin tanıtımıyla başlayacak olan anlaşmanın sonraki modeller için de geçerli olduğunun altını çizen şirket, özellikle ABD’de Huawei markasını tanımayanları kendilerine çekmek için böylesine bir reklam çalışmasına gittiklerini belirtti ve Gal Gadot ile birlikte Mate 10 Pro satışlarının daha da artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Amazon, eBay, Microsoft ve AT&T üzerinden satın alınabilecek olan Huawei Mate 10 Pro’nun 800 dolarlık fiyat etiketinin olacağı kaydedilirken, Huawei Mate 10 Pro için hazırlanan Porsche Desing modelinin ise 1,225 dolar olacağı duyuruldu.