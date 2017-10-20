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  4. Huawei Mate 10, DxOMark'dan "Fotoğraf İçin" 100 Puan Aldı

Huawei Mate 10, DxOMark'dan "Fotoğraf İçin" 100 Puan Aldı

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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Bu sıralar amiral gemisi akıllı telefonlara verdiği puanlamasıyla eleştirilen DxOMark’ın son konuğu Huawei Mate 10 oldu. Yapay zeka destekli işlemcili ilk telefon olma özelliğini taşıyan Huawei Mate 10, beklendiği üzere yüksek bir not aldı.

Üst seviye akıllı telefonların kameralarını en ince detaylarına kadar inceleyerek puan veren DxOMark’ın yeni misafiri Huawei’nin geçtiğimiz günlerce tanıttığı yapay zeka sistemli yeni Android akıllı telefonu Mate 10 Pro oldu. iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8’in kamerasına 94 puan, Google Pixel 2’nin  kamerasına ortalama 98 puan veren popüler benchmark sitesi çift kameralı Mate 10 için 97 dedi.

DxOMark Huawei Mate 10 Kamera Testi:

Huawei Mate 10’un 12 megapiksel RGB sensör ile 20 megapiksel monokrom sensörü birleştiren çift kamerası, 2x kayıpsız yakınlaştırma, otomatik odaklama ve faz algılama yeteneklerine sahip. Efsane fotoğraf makinesi üreticisi Leica ile birlikte geliştirilen kamera, DxOMark’a göre hızlı odaklama, iyi pozlama, geniş dinamik alan sunarken tüm aydınlatma koşullarında düşük doku detayları sunuyor. Hem doğal dışarı ve iç mekanlarda hem de laboratuvar ortamında 1500’ün üzerinde fotoğraf çekimi, 2 saatten fazla da video çekimi yapılmış.

Fotoğraf için DxOMark’dan tam puan almayı başaran Huawei Mate 10 Pro’un ülkemizde de satışa sunulacağını hatırlatalım. Unutmadan, DxOMark’ın yaptığı puanlama hakkında kafanızda soru işareti varsa ünlü YouTuber Marques Brownlee’nin yeni videosunu izlemenizi öneririz.

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