Huawei Mate 20 Serisinde 'EMUI 9.1 Beta' Erişime Açıldı

Huawei’nin en güncel yazılımı EMUI 9.1, şimdiye kadar sadece Huawei P30 ve Huawei P30 Pro modelleriyle birlikte geliyordu. Android 9.0 üzerine inşa edilen bu arayüz (UI), kullanıcılara daha optimize edilmiş bir deneyim, yeni dosya sistemi, rafine edilmiş hareketler ve simge tasarımı sunuyor.

Mate 20 ailesi - Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 RS dahil olmak üzere, bugünden itibaren yeni yazılımın Beta testine başlıyor.

Beta’ya, root’lanmamış (sistem dosyaları değiştirilmemiş veya silinmemiş) telefonlarda erişilebiliyor ve bunun için 6GB’lık boş bir hafıza alanı gerekiyor. Normalde diğer Beta süreçlerinde olduğu gibi, burada da günlük kullandığınız telefonla kayıt yaptırmak pek akıllıca değil.

Cihazınızı Beta yazılımına yükseltmeden önce, bu sürümü yükledikten sonra geri alma şansınızın olmayacağını hatırlatmamız gerekiyor. Geri alma özelliğini desteklemeyen bu sürümü yüklemeniz durumunda, eğer EMUI’nın önceki bir sürümüne dönmek isterseniz ileride çıkacak olan Beta sürümlerini beklemeniz gerekecek.

EMUI 9.1’in yeni özellikleri hakkında daha fazla detay için Huawei’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.