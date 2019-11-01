Huawei Mate 30 5G, Satış Rekoru Kırdı!

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda Berlin'de düzenlediği etkinlikte tanıttığı Mate 30 serisi satış rekoru kırıyor. Huawei Mate 30 5G modelinin satış rakamını açıkladı. Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da açıklama yapan Huawei, paylaştığı bilgiler ile şaşırttı.

Huawei, Mate 30 5G modelinin dakikada 100 milyon adet satıldığını duyurdu. Çin'de 710 dolar başlangıç etiketi ile satışa çıkan Mate 30 serisinin içerisinde Google servisleri bulunmuyor. Huawei'nin Google servisleri bulunmayan akıllı telefon modeli satış rekorları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Huawei Mate 30 serisinin satışları Çin'de gayet iyi gidiyor. Çin'de Google yasak olduğu için akıllı telefonun satışlarında herhangi bir düşüş yaşananmıyor.

Huawei Mate 30 5G, modeli Kirin 990 yonga seti ile gelmekte ve 8 GB RAM'e sahip. Akıllı telefonun kamerasını pek çok kullanıcı oldukça fazla merak ediyor. Cihazda dört adet arka kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve 3B derinlik algılayıcı kamera.

Huawei Mate 30 modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz Huawei tarafında gelen bir bilgi yok. Söylentilere göre, Google servisleri olmadığı için Mate 30 serisi Türkiye'de satışa çıkmayacak.