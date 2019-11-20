Huawei Mate 30 Pro Avrupa Topraklarında! Ortalık Karışacak

Eylül ayının sonlarında tanıtılan ve görenleri kendine hayran bırakan Huawei Mate 30 Pro, Avrupa topraklarına giriş yaptı.

Huawei Mate 30 Pro Avrupa'da

Amerika ile yaşanan sorunlardan ciddi bir biçimde etkilenen Mate 30 Pro, aradan geçen süreçte Asya pazarında denenmişti. Modelle ilgili Avrupa söylentileri süregelirken, şirket beklenmedik bir sürpriz yaptı. Mate 30 Pro, İspanya ile birlikte Avrupa topraklarına adım atmış oldu.

Madrid sınırları içerisinde bulunan Huawei Space Store tarafından sınırlı miktarda satışa sunulan model, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip ve yalnızca 'Uzay Grisi' renk seçeneği ile geliyor. Söz konusu varyasyona sahip modelin satış fiyatı ise 1,099 euro olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte Mate 30 veya Mate 30 Porsche Design modelleri ne yazık ki satışa sunulmadı.

Bazı kampanyalar ile birlikte satışa sunulan yeni modelin, halen Google servislerinden yoksun olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bunun Asya pazarı dışındaki satışlara nasıl yansıyacağı bilinmese de, şirketin İspanya üzerinde bu denemeyi yapmış olması ihtimali göz önünde tutuluyor.

Şu an için Mate 30 Pro modelinin diğer Avrupa ülkelerine ya da ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte Mate 30 ailesinin diğer üyeleri hakkında da önemli soru işaretlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz.