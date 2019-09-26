Mekanın Sahibi Geldi: Huawei Mate 30 Pro'nun DxOMark Puanı Belli Oldu!

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde Almanya'da tanıttığı yeni akıllı telefon modeli olan Huawei Mate 30 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu. DxOMark'a göre, dünyanın en iyi kamerasına sahip olan Huawei Mate 30 Pro 6.53 inçlik OLED ekran, 4.500 mAh batarya, 8GB RAM ve Kirin 990 yonga setiyle birlikte geliyor.

Huawei Mate 30 Pro'nun arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve 3B derinlik algılayıcı kamera sensörü.

DxOMark'tan toplamda 121 puan alan Huawei Mate 30 Pro, video performansından da 100 puan alarak Samsung Galaxy Note 10+ 5G'yi geçti. Huawei Mate 30 Pro, kullanıcılara fotoğraf konusunda başka hiçbir cihazın sunamadığı bir kamera deneyimi sunuyor.

Huawei Mate 30 Pro'nun ön tarafında bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. DxOMark, bu ön kameraya 93 puan verdi. Hemen aşağıdan DxOMark tarafından çekilen Huawei Mate 30 Pro kamera testi videosuna ulaşabilirsiniz.