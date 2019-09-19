Huawei Mate 30 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni akıllı telefon modeli olan Huawei Mate 30 Pro'yu tanıttı. Huawei Mate 30 Pro'nun tüm teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik. Gelin hep beraber Huawei Mate 30 Pro'un teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei Mate 30 Pro Özellikleri

Huawei, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlediği özel etkinlikte yeni akıllı telefon modellerini ve diğer ürünlerini tanıttı. Huawei Mate 30 Pro, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan kavisli AMOLED ekrana sahip.

Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan Huawei Mate 30 Pro'da 8GB RAM ve 128GB /256GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihaz 5G teknolojisini desteklemekte. Huawei Mate 30 Pro, dört adet arka kamera sensörü ile birlikte gelmekte.

Bu kamera sensörleri sırasıyla şu şekilde: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve 3B derinlik algılayıcı kamera sensörü.

Huawei Mate 30 Pro, 7680 fps'de 720p slow motion videolar çekebilmekte. Cihaz 960 fps'de ise 1080p video çekebilmekte. Huawei Mate 30 Pro'nun kamerası ile ultra yüksek hızlı fotoğraf çekimi, mükemmel gece fotoğrafı çekimi ve TimeLapse çekimi olmak üzere pek çok özelliği desteklemekte. Cihaz 45X zoom yapabilmekte. Huawei Mate 30 Pro, dünyanın ilk cine kamera sensörüne sahip akıllı telefonu olma ünvanına sahip.

Mate 30 Pro, suya ve toza karşı dayanıklı. Cihazın sağ tarafında dokunmatik yüzey bulunmakta. Bu alandan ses açılıp kapatılabilmekte. Fotoğraf çekilebilmekte.

Huawei Mate 30 Pro'nun ön tarafında bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Bu ön kamera sensörü 3B derinlik algılayıcıya sahip.

Huawei Mate 30 Pro, 4500 mAh'lık bataryaya sahip ve 40 Watt'lık Huawei SuperCharge teknolojsini desteklemekte. Huawei, Mate 30 Pro'nun 27 Watt'lık kablosuz hızlı şarj teknolojisini desteklediğini söyledi. Kablosuz hızlı şarj aparatı kutu içerisinden çıkmamakta.

Mate 30 Pro, Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemi ile gelmekte. Cihazda Google servisleri bulunmamakta. Mate 30 çift SIM kart desteğine sahip. Akıllı telefonda soğutma teknolojisi bulunmakta. Cihaz kablosuz şarj teknolojisini desteklemekte.

Huawei Mate 30 Pro Fiyatı

Siyah, yeşil, pembe ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneği / orman yeşili ve turuncu olmak üzere iki farklı deri kaplama seçeneği ile gelen Huawei Mate 30 Pro'nun 128GB dahili depolama alanına sahip olan modeli .. dolardan 256GB'lık modeli ise .. dolardan yurt dışında satışa çıkacak.

Detaylar geliyor..