Huawei Mate 30 RS Porsche Design Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Almanya'da düzenlenen etkinlikte yeni ürünlerini tanıtan Huawei, merakla beklenen Mate 30 ailesini de tanıttı. Ailenin en pahalı ve gösterişli modeli Mate 30 RS Porsche Design da tanıtılan modeller arasında bulunuyor. Yeni modelin özelliklerine ve fiyatına daha yakından göz atalım.

Huawei Mate 30 RS Porsche Design Özellikleri

Ailenin geri kalanına göre daha farklı bir tasarım çizgisinde bulunan RS, önceki Porsche Design modellerinde olduğu gibi daha şık ve daha sade bir çizgide ilerlemeyi tercih ediyor. Yeni model kırmızı ve siyah renklerinde ya da gri ve siyah renklerinde deri malzeme yapısı ile dikkatleri çekerken, kamerayı da tasarımın içerisine başarılı bir şekilde gizlemeyi başarıyor.

Serinin en iyi olması için tasarlanan model, tasarım tarafında olduğu kadar performans tarafında da oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Gücünü Kirin 990 işlemciden alan Huawei Mate 30 RS Porsche Design, 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile en üst düzey performansı sunmayı hedefliyor.

6,53 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan RS, çentikli bir ekrana sahip. Bununla birlikte cihazın arka yüzüne baktığımızda ise ailenin diğer üyelerinden farklı bir kamera dizilimi görüyoruz. Yine dörtlü kamera olmasına karşın bu modelde kamera daire alan içerisinde konumlandırılmamış.

Arka yüzdeki kameraları incelediğimizde 40 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip bir ana kamera görmekteyiz. Bununla birlikte 40 MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde derinlik algısını sağlayan bir kamera ve 8 MP çözünürlüğünde makro çekim kamerası da bulunuyor. Ön tarafta ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 MP çözünürlüğünde tek bir kamera var.

Tüm bunları yaparken 4,500 mAh bataryadan destek alan Mate 30 RS, 40W hızlı şarj desteğine sahip. Bluetooth 5.0, NFC, WiFi /ac gibi geniş bağlantı seçenekleri sunan model 5G desteği ile de dikkatleri çekiyor. Bununla birlikte güvenliğinizi ekran içerisinde parmak izi sensörü ile sağlayan model, yüz tanıma kilidi ile de bunu destekliyor.

Bununla birlikte yeni modelin Android'in ve EMUI kullanıcı arabiriminin en güncel versiyonu ile kutudan çıktığını belirtelim.

İşlemci Kirin 990 Depolama & RAM 12 GB RAM 512 GB depolama Ekran 6,53 inç Full HD+ Amoled Kamera Arka (Dörtlü) 40 MP f/1,8 ana kamera 40 MP geniş açılı kamera 8 MP derinlik algısı 8 MP makro çekim Batarya 4,500 mAh 40W kablolu hızlı şarj 27W kablosuz şarj USB-C Tasarım 0,0 mm kalınlık - 00 gram ağırlık Bağlantı NFC, Bluetooth 5.0, WiFi /ac 4G + 5G Ekstra Özellikler Parmak İzi Okuyucu 3D Yüz Kilidi Kablosuz Şarj Suya Dayanıklılık Kablosuz Ters Şarj Renk Seçenekleri Kırmızı ve Gri Yazılım Android 10 & EMUI Fiyat 2.095 Euro

Huawei Mate 30 RS Porsche Design Fiyatı

Huawei Huawei Mate 30 RS Porsche Design 2.095 Euro'dan yurt dışında satışa çıkacak. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.