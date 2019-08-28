Huawei Mate 30 Serisine Ait İlk Tanıtım Posteri Yayınlandı

Bildiğiniz gibi Huawei Mate serisinin merakla beklenen yeni üyesi Mate 30 olacak ve bu seriye Mate 30 Pro da dahil olacak. Huawei Mate 30’un yayınlanan tanıtım posterinden görüldüğü kadarıyla telefonun arka kamera dizaynı sıradışı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Tanıtım afişinde yer alan modelin Huawei Mate 30 Pro olduğu söylenirken telefonun Mate 20 Pro ile benzerlikler taşıdığı görülüyor. Fakat Mate 20 Pro’da üç tane arka kamera lensi yer alıyordu. Mate 30 serisinde ise dört tane kamera lensi bulunurken bunlar dairesel olarak yerleştirilmiş.

Huawei Mate 30 serisi, Mate 20 Pro’dan daha ince olan tasarımıyla dikkat çekerken kameranın yer aldığı yerin ise daha çıkıntılı olduğu görünüyor. Ayrıca telefonun ön tarafına baktığımızda ekranda geniş bir çentik bulunduğu görülebiliyor.

Tasarımın yanında telefona dair ilgi çekici özellikler arasında ise serinin her iki üyesinin de Kirin 990 işlemciyle gelecek olması yer alıyor.

Mate 30 serisine yönelik tanıtım posteri yayınlanmış olsa da serinin ne zaman piyasaya sürüleceğine hakkında Huawei henüz bir duyuru yapmadı. Yeni Huawei telefonların piyasaya çıkmasının ekim ya da kasım ayında olması bekleniyor.