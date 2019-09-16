Huawei Mate 30 Serisinin Büyüleyici Tasarımı Sızdırıldı

Huawei'nin Mate 30 serisini tanıtmasına oldukça kısa bir süre kalmışken, modellere ait büyüleyici tasarımlar sızdırıldı.

Google hizmetleri ve uygulamaları olmadan satışa çıkacak ilk Huawei modelleri olan Mate 30 ailesi, şirketin yeni politikasına yön verecek. Güvenilir sızıntıları ile tanınan evleaks, Mate 30 Lite, Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 RS Porsche Design modellerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

Mate 30 Pro Tasarımı

Mate 30 Pro ile başlarsak, sızdırılan görseldeki tasarımın oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Görüntüler yeni modelde geniş bir çentik ve şelale ekran olarak da bilinen kavisli ekran yapısını işaret ediyor. Bununla birlikte arka tarafta daire bir alan içerisinde konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumu ve onu da saran bir daire var. Sızıntılar bu kameraların bir çift 40 MP, bir adet 8 MP ve bir adet Time-of-Flight lensten oluşacağını işaret ediyor.

Mate 30 Tasarımı

Pro modele kıyasla, standart modelin daha düz bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Daha az sayıda sensör içeren model, bu nedenle daha küçük bir çentik ile gelecek. Diğer modelde olduğu gibi bu model de çift sim haznesine ve 5G desteğine sahip olacak.

Mate 30 Lite Tasarımı

Bununla birlikte Mate 30 Lite, ailenin iki üyesinden farklı bir tasarıma sahip. Örneğin ekran içinde kamera teknolojisini kullanan model, arkada da kare kamera dizilimine yer veriyor. Bununla birlikte modelin parmak izi sensörü de arka kasada yer alıyor. Kirin 810 işlemciden gücünü alması beklenen model, ailenin tasarım çizgisinden biraz daha uzak.

Mate 30 RS Porsche Design Tasarımı

Bugün duyurulan ve bizim haber haline getirdiğimiz Mate 30 RS Porsche Design'e ait tasarım da, sızıntılar arasında yer alıyor. Haberde de bahsettiğimiz gibi bu model, ailenin tasarım çizgisinden biraz daha farklı yol alacak. Muhtemelen deri kaplamaya sahip olacak olan model, Porsche'nin sıklıkla kullandığı siyah ve kırmızı renklerine yer verecek. Bununla birlikte kamera tarafında da daha farklı bir dizilim izlenecek gibi gözüküyor.