Huawei Mate 40 Pro Kavisli Ekranı Sızdırıldı

Huawei Mate 30 serisiyle başlayan kavisli ekran artık Huawei Mate 40 Pro için de geçerli olabilir. İşte sızdırılan görselleriyle Huawei Mate 40 Pro kavisli ekranı.

Huawei Central'a göre Huawei Mate 40 Pro'ya ait olduğu iddia edilen ekran koruyucunun görüntüsü, kavisli ekranı gösteren hem sol hem de sağ tarafta eğriler barındırıyor.

Huawei Mate 40 Pro kavisli ekranı ile fiziksel düğmelere elveda

Bilmeyenler için geçen yılki Mate 30 Pro, ekranın her iki tarafında 88 derecelik bir kavise sahipti. Huawei Horizon Display, fiziksel ses tuşlarını ortadan kaldırdı ve bunları kavisli ekranının yanındaki sanal kontrollerle değiştirdi.

Huawei Mate 40 Pro kavisli ekran Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından onaylanan bir patentle geliyor. Mate 40 Pro'nun ekrandaki kavis bölgelerine uygulama kısayolu ve kamera eklentisi gibi daha fazla sanal kontrol ekleyeceği düşünülüyor.

Huawei'nin P40 Pro'da sunduğuna benzer şekilde Mate 40 Pro'da da gelişmiş oyun animasyonları için 90Hz hassas kaydırmaya sahip kavisli ekran olacak.

Bunların haricinde Huawei Mate 40 Pro'da Kirin 1020 yonga seti ve Mate 40'ta ise Snapdragon 865+ veya MediaTek Dimensity 1000+ kullanılabileceği düşünülüyor.

Huawei Mate 40 Pro ne zaman tanıtılacak?

Huawei Mate 40 serisinin kavisli ekran, 5nm işlemci ve güçlü kamera gibi özellikleri pek çok kullanıcıyı meraklandırmayı başarıyor. Gündemdeki son sızıntılara göre Mate 40 serisi Kasım veya Aralık'ta satışa hazır hale gelecek.