Huawei Mate 40 Pro+ Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Mate 40 serisini tanıtmaya hazırlanırken şirketin yeni amiral gemisi Huawei Mate 40 Pro+'ın bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Yalnızca Çin'de satışa sunulacağı belirtilen yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen cihaz, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan etkinlik ile beraber tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 Pro+ modeli, çok sayıda kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Huawei Mate 40 Pro+ özellikleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Huawei Mate 40 Pro+ Özellikleri Neler?

Teknoloji devi Huawei, 22 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile beraber Mate 40 serisini tanıtacak. Çin merkezli şirket tarafından düzenlenecek olan etkinlikte Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porche Edition olmak üzere dört akıllı telefon modelinin tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihine sayılı günler kala yeni amiral gemisi cihazların sahip olacağı teknik özellikler, çok sayıda kullanıcı tarafından merak ediliyor. Peki, Huawei Mate 40 Pro+ özellikleri neler?

MySmartprice'deki habere göre Slashleaks tarafından Huawei Mate 40 Pro+ kutusunun fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflar neticesinde Huawei firması tarafından 22 Ekim tarihinde tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 Pro+ modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan özellikler ile beraber kullanıcıların kafasında oluşan bazı sorular giderildi.

Paylaşılan perakende kutusu fotoğrafına göre Mate 40 Pro+ modeli 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak. Huawei firmasının yeni akıllı telefon modelinin 5G bağlantısına sahip olacağı da ortaya çıktı. Çin merkezli teknoloji devinin önümüzdeki günlerde tanıtacağı cihaz yalnızca Çin'de satışa sunulacak. Perakende kutusunda yer alan "Not for Sale" yani "Satılık Değildir" ifadesi dikkat çekiyor. Kutunun üzerinde "Satılık Değildir" ifadesinin yer alması, cihazın test edilmesi için bir kullanıcıya gönderildiği anlamına geliyor.

Perakende kutusu akıllı telefonun vmall.com üzerinden satışa sunulacağını doğruladı. Şirket, Weibo hesabı üzerinden bir dizi teaser videosu paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan son tesaser videosunda bir savaş oyunu gösterilirken ekranın sol alt köşesinde 90 sayısı yer alıyor. Teaser videosunda yer alan 90 sayısı, Mate 40 serisinin 90Hz yenileme hızı sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Huawei tarafından 22 Ekim tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porche Edition modellerinden oluşan Mate 40 serisi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olabileceğiz. Huawei Mate 40 Pro+ özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Amiral gemisi olarak nitelendirilen cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.