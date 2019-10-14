Huawei Mate X Çok Yakında Raflarda Olacak

MWC 2019 etkinliğinde duyurulan Huawei Mate X, o zamandan bu yana sürekli ertelendi. Ancak görünüşe göre yeni modelin tüm hazırlıkları tamamlandı ve çok yakında raflara çıkmak için hazırlanıyor.

Ekim Ayının Sonunda Raflardaki Yerini Alacak

Mart ayının başında tanıtıldıktan sonra Mayıs ayında satışa sunulması beklenen Mate X, birkaç kere ertelendi. Özellikle Samsung Galaxy Fold modelinde yaşanan kritik sorunların ardından daha ağır adımlarla ilerlemek isteyen şirket, bu noktada kendi içerisinde bazı önlemler almaya başlamıştı.

Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz süreçlerde yaptığı açıklamada modelin Ekim ayına ulaşacağına yönelik bazı sözler vermişti. Ortaya çıkan raporlar da Mate X'in seri üretimde olduğunu ve belirtilen süreç içerisinde raflarda konumlandırılacağını doğrulamakta.

'Katlanabilir Ekranın Üretimi Çok Zor'

Konu hakkında açıklama yapan Sina Technology yetkilileri, katlanabilir ekran üretiminin çok zor olduğunu belirtti. Bununla birlikte yetkililer bu üretimin bir devrim olduğunu düşünüyor. Huawei de tanıtımdan bu yana iki defa erteleme yoluna gitmişti.

Bunlardan ilki, Galaxy Fold modelinde yaşanan sorunların ardından sağlamlaştırma ve dayanıklılığı ayarlama noktasında olmuştu. Benzer bir sorunla karşılaşmak istemeyen şirket, yeni model üzerindeki çalışmaları ve testleri yoğunlaştırmıştı.

Bir diğer erteleme nedeni ise şirketin kullanıcı arayüzünü optimize etmek istemesiydi. Ekran dışarı doğru katlandığı zaman bazı uygulamaların verimsiz bir düzende olduğunu gören şirket, bu sorunun da önüne geçmek istemişti. Temel olarak bakarsak Huawei'nin, Samsung'un başına gelenler ile karşılaşmak istemediğini söyleyebiliriz.

Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

2,250 dolar fiyat etiketi ile duyurulan Huawei Mate X, bu noktada dudak uçuklatmayı başarıyor. Bununla birlikte modelin Kirin 980 ile duyurulduğunu ancak, Kirin 990 ile bir güncelleme yapılabileceğini de belirtelim. Böyle bir adım, fiyat noktasındaki bir artışı da beraberinde getirebilir.

Kıyaslama yapabilmeniz adına iPhone 11 Pro Max modelinin 512 GB sürümünün 1,299 dolar olduğunu hatırlatalım. Yurt dışı fiyatı 1,299 dolar olarak belirlenen bu model ülkemizde ise 14,999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Yani Huawei Mate X'in özellikle ülkemizde pahalı bir fiyatla satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte modelin ülkemize gelip gelmeyeceğini bilmediğimizi de ekleyelim.