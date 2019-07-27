Huawei Mate X İle İlgili Sürpriz Bir Karar Alındı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, katlanabilir cep telefonu konusunda önemli bir karar aldı. Daha önceden Samsung şirketi de Galaxy Fold ile ilgili Eylül ayında kesin satışa sunacağı kararı alırken, bunu erteleyebileceği de iddia edilmişti. Huawei Mate X modeli ile ilgili de böyle bir iddia gündemde. İşte haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere Samsung Galaxy Fold modeli tam bir fiyaskoydu. Katlanabilir ekranda meydana gelen kırılmalar ve çatlaklar onun kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Dünya genelinde dağıtım yapılan kullanıcılar mutlaka bir problem ile karşılaştılar. Huawei şirketi de aynı sorunla karşı karşıya kalmak istemiyor.

Huawei Mate X modeli uzun bir süre sonra çıkacak

ABD ile başı belada olan Huawei şirketinin, Mate X modelini daha geç çıkarma kararı alması akıllarda soru işareti yarattı. Birçok kişi ABD ile yaşanan sürtüşmeden dolayı bu modelin geç çıkarıldığını iddia etti. Ancak Huawei bunun daha çok donanımsal bir problem olduğuna işaret etti.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, şirketin kalite konusuna büyük bir önem verdiği ifade edildi. Bu önemin devam ettirmesi için Mate X modelinin daha da geliştirilerek piyasaya sunulacağı söylendi. Şirket muhtemelen Galaxy Fold ile ilgili ortaya çıkan sorunların aynısını yaşamak istemiyor.

Huawei Mate X modelinin Android işletim sistemini kullanacağı kesinleşmişti. Bu nedenle başka herhangi bir problem görünmüyor. Peki sizce de Huawei Mate X modeli bu kadar erken tanıtılıp geç satışa sunulmalı mıydı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.