Huawei Mate X'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı katlanabilir akıllı telefon modeli olan Mate X'in çıkış tarihi belli oldu. Kullanıcıların merakla satışa çıkmasını beklediği cihazın çıkış tarihi hakkındaki son bilgileri derledik.

Huawei Mate X'in satışa sunulacağı tarihi Huawei CEO'su Richard Yu açıkladı. Richard Yu, katlanabilir telefon Mate X'in Ekim ayında piyasaya sürüleceği bilgisini paylaştı.

Huawei Mate X'in iki farklı yonga seti seçeneği ile geleceği konuşuluyor. Bu yonga seti seçenekleri şu şekilde olabilir: Kirin 990 ve Kirin 980. Huawei Mate X'in 8 inçlik katlanabilir OLED panele sahip olduğu söyleniyor.

Çin'de faaliyet gösteren bir 3C ajansı, Mate X'i sertifikalandırdı. Çin'de yaşayan kullanıcılar telefona erişen ilk ülkeler arasında olacak. Huawei Mate X'in 2.600 dolardan satışa çıkacağı konuşulmakta.

Huawei sözcüsü geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ABD hükümetinin yasağının Mate X’in kara listeye alınmadan önce duyurulduğu için Android ve Google'ın uygulama paketlerini çalıştırma yeteneğini etkilemeyeceğini açıklamıştı.

Sözcü ayrıca Mate X’in kullanıma hazır olunduğundan emin olmak için kapsamlı testlerden geçtiği bilgisini de vermişti. Huawei Mate X hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!