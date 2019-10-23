Huawei Mate X Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin katlanabilen ilk akıllı telefon modeli olan Mate X (5G), resmi olarak piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ancak satışa sunulmayan Huawei Mate X, uzun bir bekleyişin ardından nihayet satışa çıktı. Gelin hep beraber Huawei Mate X'in tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei CEO'su Richard Yu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mate X'in Ekim ayında satışa sunulacağı bilgisini vermişti. Söylenenler gerçekleşti ve Huawei Mate X, Çin'de satışa sunuldu. Huawei Mate X, katlanabilen 8 inçlik OLED ekrana sahip. Akıllı telefon katlandığında 6.6 inç olmakta. Huawei Mate X modeli 5G teknolojisini destekleyen Kirin 990 yonga setinden gücünü almakta.

8GB RAM'e sahip olan Mate X'de 512GB'lık dahii depolama alanı bulunmakta. Kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 ile çıkan Huawei Mate X güncelleme ile Android 10 işletim sistemine sahip olacak. Akıllı telefonun arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 40 megapiksel f/1.8 geniş açı,16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 8 megapiksel f/2.4 telefoto ve son olarak 3D derinlik sensör.

Huawei Mate X, 4.500 mAh bataryadan beslenmekte ve 55 Watt'lık hızlı şarj süper şarj teknolojisini desteklemekte. Huawei'ye göre, cihazın bataryası 30 dakikada %85'e kadar dolmakta. Huawei sözcüsü geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ABD hükümetinin yasağının Mate X’in kara listeye alınmadan önce duyurulduğu için Android ve Google'ın uygulama paketlerini çalıştırma yeteneğini etkilemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaya göre, cihaz Google servisleri ile gelmekte.

Huawei Mate X Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate X'in Çin'deki satış fiyatı yaklaşık olarak 2.399 dolar. 2.399 dolar şu anki ki kur ile hesaplandığında 13.883,49 TL'ye tekabül etmekte. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Hemen aşağıda bulunan videodan Huawei Mate X'in nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.