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  4. Huawei Mate X2 Ekranı Hakkında İlk Sızıntı Geldi

Huawei Mate X2 Ekranı Hakkında İlk Sızıntı Geldi

Huawei Mate X2 ekranı ile Galaxy Z Fold 2'ye benzeyebilir. Huawei Mate X2 ekranı nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

huawei-mate-x2-ekrani-ice-dogru-katlanabilir
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X2 hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei Mate X2 ekranı ile dikkat çekebilir. İşte Huawei Mate X2 ekranı hakkında gelen sızıntı.

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Huawei Mate X2 Ekranı İçe Doğru Katlanabilir

Huawei'nin üçüncü bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve  Mate adını koruyacağı söyleniyor. Ross Young tarafından paylaşılan  tweet'e göre, Huawei Mate X2, Samsung'un Galaxy Z Fold 2 gibi içe doğru katlanacak ve Huawei Mate X ve Mate XS gibi dışa doğru katlanmayacak.

Huawei Mate X2'nin Samsung ve BOE'den paneller kullanacağı bildirilirken, ekranında Ultra İnce Cam kullanılmayacağı söylenmekte.

Ross Young, ekranın 8.03 inç genişliğinde, Mate X ile eşleşeceğini ancak Samsung'un 7.7 inçlik modelinden biraz daha büyük olacağını öne sürüyor. Huawei Mate X2 özellikleri hakkında henüz çok fazla detay bulunmuyor. Cihaz hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Mate X2'nin çok yüksek bir fiyata sahip olmayacağı konuşulmakta.

Sizler Mate X2 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: akıllı telefon huawei

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