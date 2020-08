Huawei Mate X2 Ekranı Hakkında İlk Sızıntı Geldi

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X2 hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei Mate X2 ekranı ile dikkat çekebilir. İşte Huawei Mate X2 ekranı hakkında gelen sızıntı.

Huawei'nin üçüncü bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve Mate adını koruyacağı söyleniyor. Ross Young tarafından paylaşılan tweet'e göre, Huawei Mate X2, Samsung'un Galaxy Z Fold 2 gibi içe doğru katlanacak ve Huawei Mate X ve Mate XS gibi dışa doğru katlanmayacak.

Huawei Mate X2'nin Samsung ve BOE'den paneller kullanacağı bildirilirken, ekranında Ultra İnce Cam kullanılmayacağı söylenmekte.

Mate X2 is in-folding like the Z Fold 2 and will be sourced from Samsung and BOE. No UTG, CPI instead. But perhaps you already knew all that...:)