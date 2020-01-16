Çok yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Huawei Mate Xs ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki şirketin yeni katlanabilir telefonu nasıl olacak?

Huawei Mate Xs Nasıl Olacak?

Huawei şu sıralar yeni katlanabilir telefon modeli üzerinde yoğun çabalar veriyor. Muhtemelen önümüzdeki ay tanıtılacak olan model için kalan süre daraldıkça daha çok detay ile karşı karşıya kalmaya başladık. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, bizlere bazı yeni detayları sunmaya başladı.

Kaynağı tedarik zinciri olan bu sızıntılara göre katlanabilir telefonların ekranları artık daha kolay bir şekilde üretilebiliyor ve bu da maliyeti düşürüyor. Bu açıklamalardan yola çıkarak yeni modelin daha ucuz olacağını düşünebiliriz. Ancak yine de bu maliyet düşüşünün tüketicilere yansımaması gibi bir ihtimal de söz konusu olabilir.

Buna karşın şirketin bulunduğu bu zorlu durumda, rekabet açısından kolay bir durum yakalayabilmesi için fiyatları düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhtemelen böyle de yapacaktır.

Ayrıca yeni modelin güncel modelden daha küçük olacağı ile ilgili bazı bilgiler de bulunuyor. Ancak bunun ekran boyutları açısından değil de genel boyutlar açısından düşünmemiz daha doğru. Nitekim, yaklaşık 8 inç boyutunda bir ekran bekleniyor. Bu da yeni modelin daha küçük ve daha ince çerçeveler ile bunu yapacağını işaret ediyor.

Yine aynı kaynaklar yeni modelin daha dayanıklı bir yapıda olacağını belirtiyor. Mate Xs ile şubat ayının sonlarına doğru karşılaşmayı bekliyoruz.