Huawei MatePad Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei geçtiğimiz dakikalarda iPad Pro rakibi MatePad Pro modeli ile karşımıza çıktı. MatePad Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde!

** Güncelleniyor

Huawei MatePad Pro Özellikleri

MatePad Pro, 10.8 inç boyutunda 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Bu ekranın ekran / çerveçe oranı ise yüzde 90 civarlarında. Cihaz gücünü Kirin 990 5G işlemciden alıyor. Bu işlemci varyasyonlara bağlı olarak 6-8 GB RAM ve 128-256 GB depolama ile destekleniyor. MatePad Pro'da LTE, 5G ve Wi-Fi seçeneklerinin sunulduğunu da ekleyelim.

Cihazın arka ve ön tarafında tekli kamera bulunuyor. Arka kamera 13 MP çözünürlüğe sahipken ön kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. 7,250 mAh kapasitesindeki bataryaya sahip olan MatePad Pro'nun 40W kablolu ve 27W kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. MatePad Pro kablosuz şarj desteğine sahip ilk tablet olarak da öne çıkıyor.

Ürün 7.2 mm kalınlığında ve 460 gr ağırlığa sahip.

Huawei MatePad Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Orange, Green, Grey ve White olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan MatePad Pro, Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Ürünün açıklanan yurt dışı satış fiyatları ise şu şekilde:

6 GB + 128 GB (Wi-Fi) için 549 euro

6 GB + 128 GB (LTE) için 599 euro

8 GB + 256 GB (Wi-Fi) için 649 euro

8 GB + 256 GB (LTE) için 699 euro

8 GB + 256 GB (Wi-Fi) Vegan Leather Edition + M-Pencil için 749 euro

8 GB + 256 GB (5G) için 799 euro

8 GB + 512 GB (5G) için 949 euro

Ürüne ait aksesuarların satış fiyatı ise şu şekilde: