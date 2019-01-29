Huawei, MWC 2019'da 5G'li Katlanabilir Telefonunu Tanıtabilir

Akıllı telefon pazarında kullanıcıların göz bebeği şirketlerinden biri olan Huawei, geçtiğimiz günlerde Pekin'deki bir etkinlik sırasında ilk 5G modemi olan Balong 5000'i duyurdu. Huawei'nin CEO'su Richard YU etkinlik sırasında yaptığı açıklamalarda, "Sizi Şubat'ta Barselona'ya bekliyoruz, Dünyanın ilk 5G akıllı telefonlarını katlanabilir ekranla piyasaya süreceğiz" dedi.

Çevirmen tarafından Çince'den İngilizce diline çevrilen açıklamaların tamamen doğru olmadığı konuşulmakta ve ayrıca Huawei’nin gelecek ay MWC 2019’da katlanabilir ekranlı bir akıllı telefonun yanı sıra yeni Balong 5000 5G modemi kullanan bir el cihazı piyasaya sürmesinin daha muhtemel olduğu düşünülmekte.

Tanıtılan Balong 5000 modem hakkında şirket tarafından; en yüksek 5G indirme hızları için endüstri karşılaştırmaları yapan ilk chipset olduğu ve 6.5 Gbps'ye kadar indirme hızına ulaşabildiği söylendi. Ayrıca bugün piyasadaki 4G LTE hızlarından 10 kat daha hızlı olduğu belirtildi.

2019 yılı, Qualcomm, Huawei, Samsung ve Intel'in, yeni teknolojilerinin tüketicilere sunulmasıyla 5G pazarının hakimiyeti için mücadele ettiği dönem olarak adlandırılmakta. 25 Şubat'ta kapılarını misafirlerine açacak olan 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde son teknolojiler ve en yeni akıllı telefonlar tanıtılacak.